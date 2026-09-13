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Спорт Уик-Энд

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Веденеев: Галактионов должен объяснить, почему Мостовой не играл практически весь матч. Лучше бы «Зенит» официально попросил об этом «Локомотив»

Веденеев: Галактионов должен объяснить, почему Мостовой не играл практически весь матч. Лучше бы «Зенит» официально попросил об этом «Локомотив»

«Лучше бы «Зенит» официально попросил «Локомотив» не выпускать в стартовом составе Мостового, - заявил чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев после матча 8-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» (2:1).

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