Victoria's Secret возвращает свои знаменитые модные шоу, которые приостановились на шесть лет. Первое за это время дефиле бренда прошло 15 октября, и оно продемонстрировало изменения в философии компании.
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