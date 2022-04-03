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Правительство выделит Крыму 1,7 млрд руб. на ликвидацию последствий наводнения 2021 года

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше 1,7 млрд руб.

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