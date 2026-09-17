Стоматолог Сааков связал чувствительность зубов с рецессией десны или эрозией эмали

Многие сталкивались с резкой болью при глотке холодной воды или горячего чая. Обычно это списывают на чувствительность зубов, но иногда такие ощущения могут быть симптомом развивающейся патологии.
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