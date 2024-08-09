Транспортные полицейские Краснодара провели зарядку с воспитанниками детского сада

Сотрудники транспортной полиции и члены Общественного совета при Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» провели спортивную разминку с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 95».
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