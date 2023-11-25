Киев замер от страха: Русские копят ракеты для самого мощного удара

Игорь Кузнецов

Относительно "накопления" и рационального использования ракет “Буря” написано всё правильно. Есть обновлённая Х-32, она стала ещё быстрее, её максимальная скорость составила М=4,6. На ней установили мощнейший блок РЭБ, благо размеры позволяют. Изделия дорогие, нужно чётко выявлять объекты для "работы" с ними.