Страна и люди
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Страна и люди

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Киев замер от страха: Русские копят ракеты для самого мощного удара

Киев замер от страха: Русские копят ракеты для самого мощного удара

  По данным ГУР Украины, Россия отключит незалежной рубильник, чтобы парализовать управление ВСУ Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В начале первого ночи 22 ноября портал «Зеркало недели», со ссылкой на столичную военную администрацию, разместил срочную новость: «В Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА („Гераней“).

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Относительно &quot;накопления&quot; и рационального использования ракет   “Буря” написано всё правильно. Есть обновлённая Х-32, она стала ещё быстрее, её максимальная скорость составила М=4,6. На ней установили мощнейший блок РЭБ, благо размеры позволяют. Изделия дорогие, нужно чётко выявлять объекты для &quot;работы&quot; с ними.
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13 час.
Natalia Ivanova
Надо бить по логову нацистов - Киеву!
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12 час.
Игорь Кузнецов
Уже ударили - по подстанциям, пусть без света посидят, потом ударим по ТЭЦ... Это объекты инфраструктуры, которые имеют &quot;двойное&quot; назначение. По гражданским домам не бьём, в отличии от укронацистов.
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8 час.

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