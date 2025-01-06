Одиночество опасно для сердца: ученые выяснили детали

Одиночество негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые из Тяньцзиньского университета в КНР, результаты исследования которых опубликованы в журнале Biological Psychology (BioPsy).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии