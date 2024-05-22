Безопасные каникулы: инспекторы ГАИ Москвы проводят рейд «Здравствуй, лето!»

Уже совсем скоро у всех российских школьников начнутся долгожданные летние каникулы, в связи с этим Госавтоинспекция Москвы напомнила детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности.
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