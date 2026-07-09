Умерла Бонни Тайлер: что случилось с певицей

Легенда скончалась на 75-м году жизни. фото: Suzie Gibbons/Getty Images9 июля 2026 года на официальном сайте Бонни Тайлер появилось сообщение о том, что артистки не стало:«Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что Бонни неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она лечилась».