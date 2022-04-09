Владимир Колокольцев, Алексей Дикий и Игорь Корнет подписали соглашения о сотрудничестве между МВД России, МВД Донецкой Народной Республики и МВД Луганской Народной Республики

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
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