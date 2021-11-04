На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй «черный ящик»

Спасатели обнаружили на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской второй бортовой самописец. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, уже изъят речевой самописец — параметрический пока остается в хвостовой части воздушного судна.
Спасатели обнаружили на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской второй бортовой самописец. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, уже изъят речевой самописец — параметрический пока остается в хвостовой части воздушного судна.
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