Китайские учёные выявили фосфорорганические эфиры в воде из кулеров, вызывая обеспокоенность. Однако эксперт Юрий Гончар заявил, что это антиреклама, подчеркивая важность очистки воды от вредных веществ и риски необслуживаемой тары.
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