Китайские учёные выявили фосфорорганические эфиры в воде из кулеров, вызывая обеспокоенность. Однако эксперт Юрий Гончар заявил, что это антиреклама, подчеркивая важность очистки воды от вредных веществ и риски необслуживаемой тары.