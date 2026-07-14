Покушение на Ермолаева готовили подозреваемые в убийстве Березовской

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако готовили подозреваемые в убийстве исполнительницы теракта Анастасии Березовской, пишет «Украинская правда», ссылаясь на близкие к расследованию источники.
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