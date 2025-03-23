В ГД призвали осудить преступления Киева в отношении военнопленных

Слуцкий: Киев нужно осудить за совершенные преступления против военнопленных Необходимо обратиться к парламентам всех стран мира и в ООН с призывом осудить преступления Киева и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечных пыток в отношении российских военнопленных, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.