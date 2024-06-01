Агент Дзюбы заявил, что футболист не планирует выступать в Медиалиге

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, заявил, что никаких переговоров с командой "Родина Медиа" и Дмитрием Тарасовым у форварда не было, поскольку он не планирует выступать в Медиалиге.
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