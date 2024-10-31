Что будет с курсом рубля в ноябре: прогноз экономиста

При оптимистичном сценарии курс доллара в ноябре будет находиться в диапазоне 94-99 рублей, евро — 104-109 рублей, а юаня — 13,4-13,8 рубля, прогнозирует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.