Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Истребители ВВС США не смогли подняться с базы в Сирии, т.к. ВКС России воздействовали средствами радиоэлектронной борьбы — Пентагон

Истребители ВВС США не смогли подняться с базы в Сирии, т.к. ВКС России воздействовали средствами радиоэлектронной борьбы — Пентагон

Спикер Пентагона Сабрина Сингх сообщила о воздействии ВКС России на истребители ВВС США в Сирии комплексами радиоэлектронной борьбы.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Геннадий, вы бредите? Где вы увидели оправдания? Здесь скорее насмешка над США! Не надоело глупости писать?
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7 час.
Аркадий Шацкий
Путин же вчера предупредил что в ответ на &quot;разрешение ВСУ ударов по российской территории&quot; под угрозой, в том числе и от российских прокси сил, будут любые их зарубежные военные объекты. Видно начали отвечать чуть раньше.
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5 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Подобное в Пентагоне считают недопустимым.&quot; .............. т.е. свое незаконное присутствие они считают допустимым а действия ВКС РФ присутствующих в Сирии по закону нет. Пусть радуются что на цырлях не поперли из Сирии ...... но это пока.
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5 час.

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