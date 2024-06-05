Истребители ВВС США не смогли подняться с базы в Сирии, т.к. ВКС России воздействовали средствами радиоэлектронной борьбы — Пентагон
Спикер Пентагона Сабрина Сингх сообщила о воздействии ВКС России на истребители ВВС США в Сирии комплексами радиоэлектронной борьбы.
Комментарии
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Геннадий, вы бредите? Где вы увидели оправдания? Здесь скорее насмешка над США! Не надоело глупости писать?
Путин же вчера предупредил что в ответ на "разрешение ВСУ ударов по российской территории" под угрозой, в том числе и от российских прокси сил, будут любые их зарубежные военные объекты. Видно начали отвечать чуть раньше.
"Подобное в Пентагоне считают недопустимым." .............. т.е. свое незаконное присутствие они считают допустимым а действия ВКС РФ присутствующих в Сирии по закону нет. Пусть радуются что на цырлях не поперли из Сирии ...... но это пока.
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