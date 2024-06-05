Истребители ВВС США не смогли подняться с базы в Сирии, т.к. ВКС России воздействовали средствами радиоэлектронной борьбы — Пентагон

Людмила Фирстова Геннадий, вы бредите? Где вы увидели оправдания? Здесь скорее насмешка над США! Не надоело глупости писать?

Аркадий Шацкий Путин же вчера предупредил что в ответ на "разрешение ВСУ ударов по российской территории" под угрозой, в том числе и от российских прокси сил, будут любые их зарубежные военные объекты. Видно начали отвечать чуть раньше.