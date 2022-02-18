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Вячеслав Володин: Россия защитит своих граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР

Вячеслав Володин: Россия защитит своих граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР

Текст председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, опубликованный в 0:01 (жирным щрифтом выделены те же строки, что и в самом заявлении):"Зеленский провоцирует начало большой войныИнформация, поступающая из ДНР и ЛНР, очень тревожная.

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