В народном календаре 5 апреля Никонов день. Вот жеж, побездельничать-то не удастся (Сегодня нужно делать бааальшую уборку, чистить-блистить, а потом идти в баню и пить чай с мятой.
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В народном календаре 5 апреля Никонов день. Вот жеж, побездельничать-то не удастся (Сегодня нужно делать бааальшую уборку, чистить-блистить, а потом идти в баню и пить чай с мятой.