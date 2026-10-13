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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнашевич считает, что Россия не вышла бы на Евро-2028: «Наш потолок – третье место в группе, да и то если повезет. Линия обороны не позволит решать необходимые задачи»

Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич считает, что сборная России не смогла бы пробиться на Евро-2028 в случае допуска команды к международным матчам.

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