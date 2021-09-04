В СМИ пояснили, как Россия будет защищать Северный морской путь от США

В Sohu пояснили, как РФ будет защищать Северный морской путь от США Глеб ЖуковВ СМИ пояснили, как Россия будет защищать Северный морской путь от США в его попытках «вторжения» в арктические просторы страны для использования его в своих интересах.
В Sohu пояснили, как РФ будет защищать Северный морской путь от США Глеб ЖуковВ СМИ пояснили, как Россия будет защищать Северный морской путь от США в его попытках «вторжения» в арктические просторы страны для использования его в своих интересах.
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