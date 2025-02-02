Директор УЕФА Лакович о возвращении России: «РФС делает хорошую работу, в контакте с нами практически каждый день. Мы хотим общаться и найти выход»

– Максим Митрофанов сообщал, что 80 процентов сборных открыты к возвращению сборной России. Чувствуете ли вы это? – Ваш топ-менеджмент РФС делает хорошую работу, проводя двусторонние переговоры с национальными ассоциациями, не только с УЕФА.