Директор УЕФА Лакович о возвращении России: «РФС делает хорошую работу, в контакте с нами практически каждый день. Мы хотим общаться и найти выход»

– Максим Митрофанов сообщал, что 80 процентов сборных открыты к возвращению сборной России. Чувствуете ли вы это? – Ваш топ-менеджмент РФС делает хорошую работу, проводя двусторонние переговоры с национальными ассоциациями, не только с УЕФА.
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