Москва в ожидании рекордного атмосферного давления: что это значит? Ирэн ОрлонскаяЗима в Москве в этом году установила новые температурные рекорды, превысив климатические нормы на 6-9 градусов в декабре и январе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии