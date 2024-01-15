В 2024 году учёные Иркутской области реализуют 18 проектов

Межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал» озвучил планы работы на 2024 год. В прошлом году состав НОЦ «Байкал» пополнился 14 новыми участниками, преимущественно из числа предприятий реального сектора экономики.
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