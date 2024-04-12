Bloomberg: у США нет "плана Б" по оказанию поддержки Украине

У Вашингтона на данный момент нет "плана Б" в вопросе поддержки Украины, помимо заблокированного конгрессом транша на 60 миллиардов долларов, сообщили в Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников.
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