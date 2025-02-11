У Мбаппе 10 голов с начала 2025-го. В топ-5 лиг больше лишь у Дембеле

Нападающий «Реала» отличился в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:2). С начала 2025 года на счету Мбаппе уже 10 голов во всех турнирах – 6 в Ла Лиге, 2 в ЛЧ и по одному в Кубке и Суперкубке Испании.