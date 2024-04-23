Бизнес-омбудсмен Дагестана встретился с предпринимателями Новолакского района

19 апреля в зале администрации МР «Новолакский район» состоялась встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей по Республике Дагестан Мурада Далгатова с предпринимательским сообществом Новолакского района.
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