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FiNE NEWS

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В Госдуме предупредили Венгрию о возможном прекращении поставок энергоносителей после объявления Москвы угрозой

Российская Госдума отреагировала на заявление правительства Венгрии, которое охарактеризовало Россию как угрозу в документе, представленном делегации страны на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН).

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