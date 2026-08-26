В Госдуме предупредили Венгрию о возможном прекращении поставок энергоносителей после объявления Москвы угрозой

Российская Госдума отреагировала на заявление правительства Венгрии, которое охарактеризовало Россию как угрозу в документе, представленном делегации страны на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН).
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