"Диаспора в погонах" не отмазала: Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве бойца СВО в Армавире

Светлана Петрова Этот ублюдок будет жиреть в камере, а нашего парня на тот свет отправили, да выгнать всю его семейку из страны, тупоголовые диаспоры как тараканы в нашей стране, пользы никакой от них один вред

A Ant Надо просто Армавирское УВД распустить,а замешанных в помощи диаспоре посадить! Тут этим должен заняться Колокольцев.