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"Диаспора в погонах" не отмазала: Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве бойца СВО в Армавире

"Диаспора в погонах" не отмазала: Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве бойца СВО в Армавире

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о расследовании преступления - убийства ветерана СВО Олега Рябчикова в Армавире, сообщила пресс-служба ведомства.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Этот ублюдок будет жиреть в камере, а нашего парня на тот свет отправили, да выгнать всю его семейку из страны, тупоголовые диаспоры как тараканы в нашей стране, пользы никакой от них один вред
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4 час.
A
Ant
Надо просто Армавирское УВД распустить,а замешанных в помощи диаспоре посадить! Тут этим должен заняться Колокольцев.
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3 час.
ЮК
Юрий Кондрацкий
Щемить надо чурок везде. А должностных лиц, которые оказывают помощь по национальному признаку привлекать по максимуму. Всех на нары. А остальных переть из органов только при наличии подозрений.
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3 час.
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