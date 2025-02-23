Белоусов обратился со срочным заявлением к гвардейцам

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде и 1472-му гвардейскому мотострелковому полку за освобождение села Улаклы в Донецкой Народной Республике.
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