Эксперты рассказали о простой схеме, как накопить денег на покупку дачи

В НПФ "Будущее" рассказали, сколько можно собрать за 15 лет с ежемесячными взносами и господдержкой В негосударственном пенсионном фонде "Будущее" пояснили РИА Новости, что россияне могут копить на покупку дачи с помощью разных инструментов — в частности через программу долгосрочных сбережений.
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