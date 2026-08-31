Эксперты рассказали о простой схеме, как накопить денег на покупку дачи

В НПФ "Будущее" рассказали, сколько можно собрать за 15 лет с ежемесячными взносами и господдержкой В негосударственном пенсионном фонде "Будущее" пояснили РИА Новости, что россияне могут копить на покупку дачи с помощью разных инструментов — в частности через программу долгосрочных сбережений.