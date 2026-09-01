Собянин рассказал, где на Москве-реке откроют три новых причала

Красные Холмы, Новодевичьи Пруды и Воробьевская Набережная станут новыми причалами на Москве-реке до конца 2026 года.
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