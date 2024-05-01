В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России предложили установить на уровне 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект, инициированный главой комитета по труду Ярославом Ниловым, готовится к внесению в Госдуму, пишут «Известия».
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