Самолёт с Пелоси на борту вылетел с Гавайев, взяв «неопределённый курс»

Появилась информация о том, что самолёт со спикером палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вылетел из международного аэропорта на Гавайях и продолжил полёт над Тихим океаном.
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