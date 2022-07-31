Военное обозрение

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Самолёт с Пелоси на борту вылетел с Гавайев, взяв «неопределённый курс»

Самолёт с Пелоси на борту вылетел с Гавайев, взяв «неопределённый курс»

Появилась информация о том, что самолёт со спикером палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вылетел из международного аэропорта на Гавайях и продолжил полёт над Тихим океаном.

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