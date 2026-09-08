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«Прокачай своё лето»: в Тверской области подвели итоги масштабной спортивной акции для детей

«Прокачай своё лето»: в Тверской области подвели итоги масштабной спортивной акции для детей

В Тверской области завершилась региональная спортивная акция «Прокачай своё лето», впервые проведённая в рамках летней оздоровительной кампании.

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