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Где можно посмотреть центральный матч «Зенит» – «Локомотив» и другие трансляции 8-го тура РПЛ

Где можно посмотреть центральный матч «Зенит» – «Локомотив» и другие трансляции 8-го тура РПЛ

Центральная встреча пройдет 12 сентября на «Газпром Арене». Начало игры в 16:15 по московскому времени, а телевизионная программа перед встречей стартует в 15:30.

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