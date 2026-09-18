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Мировое обозрение

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Азаров раскрыл, когда НАБУ активизировало разработку Зеленского

Азаров раскрыл, когда НАБУ активизировало разработку Зеленского

Активизация антикоррупционных органов Украины в отношении Владимира Зеленского и его окружения напрямую связана со сменой власти в Вашингтоне.

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