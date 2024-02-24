Медведев: новые санкции Запада направлены против всего населения России

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что новые антироссийские санкции западных стран направлены не только против властей или бизнеса, но и против всего населения России.
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