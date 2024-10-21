Reuters: Глава Пентагона Остин приехал в Киев с необъявленным визитом

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев. Об этом информирует агентство Reuters. Сообщается, что главная цель визита министра обороны США — показать поддержку Киева со стороны Вашингтона на фоне предстоящих американских выборов.
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