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Эксперт Засоба назвала пути выращивания и использования леса в России

Глава государства Владимир Путин утвердил «Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства РФ», в котором призвал ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса РФ […] The post Эксперт Засоба назвала пути выращивания и использования леса в России first appeared on LentaMsk.

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