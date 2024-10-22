🇸🇴🇪🇹 Обстановка на Африканском Роге: укрепление антиэфиопского альянса Сводка за 23 сентября — 21 октября 2024 года За последний месяц события вокруг Сомали набирают обороты.
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🇸🇴🇪🇹 Обстановка на Африканском Роге: укрепление антиэфиопского альянса Сводка за 23 сентября — 21 октября 2024 года За последний месяц события вокруг Сомали набирают обороты.
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