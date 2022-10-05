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Эксперт Канаев предупредил россиян о дефиците зимней “авторезины” и существенном увеличении ее стоимости

Эксперт Канаев предупредил россиян о дефиците зимней “авторезины” и существенном увеличении ее стоимости

Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности дорожного движения, предупредил россиян о том, что зимних шин будет не хватать, а их стоимость значительно возрастет.

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