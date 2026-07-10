Мурашко объяснил почему в России официально появилась специальность «нутрициолог»

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в сфере нутрициологии необходимо чётко разделять квалифицированных специалистов и тех, кто использует коммерчески раскрученные истории для создания искусственного ажиотажа.
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