В посольстве РФ в Норвегии рассказали об объемах помощи Осло Украине

Норвегия выделила на помощь Украине $8 млрд в 2025-м. Всего до 2030 года Осло планирует передать Киеву $20 млрд, из которых $5,3 млрд уже были предоставлены в 2022–2024 годах, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Осло.