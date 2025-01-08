Строительство вокзала изменит расписание поездов в Москве до конца месяца

С 9 января по конец месяца изменится расписание поездов D1 в Москве. В департаменте транспорта сообщили, что работы на вокзале Петровско-Разумовская проведут ночью, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.
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