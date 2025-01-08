Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 798 подписчиков

Строительство вокзала изменит расписание поездов в Москве до конца месяца

Строительство вокзала изменит расписание поездов в Москве до конца месяца

С 9 января по конец месяца изменится расписание поездов D1 в Москве. В департаменте транспорта сообщили, что работы на вокзале Петровско-Разумовская проведут ночью, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх