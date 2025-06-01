БПЛА в программе армии США Transformation in Contact

Личный состав знакомится с роботизированной платформой в ходе предыдущих учений по программе TIC В настоящее время армия США реализует программу Transformation in Contact, направленную на поиск и внедрение новых технологий разного рода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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