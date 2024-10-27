В Сербии рассказали, почему страна никогда не вступит в НАТО

Сербия никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу из-за бомбардировок, произведенных НАТО в 1999 году, заявил курирующий вопросы международного экономического сотрудничества министр правительства республики Ненад Попович.
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