11 эффективных упражнений для улучшения мозгового кровообращения

К ухудшению мозгового кровообращения приводит малоподвижный образ жизни, недостаток физических упражнений и длительная сидячая работа, особенно, если при этом голова остается длительное время в одном и том же неизменном положении.
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