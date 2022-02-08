Посольство США в Киеве рассматривает возможность переезда в западную часть Украины

Посольство США в Киеве может переехать в западную часть Украины. Об этом сообщает портал BuzzFeed. Осведомленные источники сообщили корреспондентам, что сотрудники американского представительства рассматривают возможность переезда на запад Украины.
Посольство США в Киеве может переехать в западную часть Украины. Об этом сообщает портал BuzzFeed. Осведомленные источники сообщили корреспондентам, что сотрудники американского представительства рассматривают возможность переезда на запад Украины.
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