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**Исследование: мобильный модем Apple C1 не дотягивает до модемов Qualcomm по...

Исследование: мобильный модем Apple C1 не дотягивает до модемов Qualcomm по качеству связи в сложных условияхИсследование показало, что мобильные модемы Qualcomm работают лучше, чем разработанный Apple чип C1, который производитель iPhone начал использовать в своих смартфонах.

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