Исследование: мобильный модем Apple C1 не дотягивает до модемов Qualcomm по качеству связи в сложных условияхИсследование показало, что мобильные модемы Qualcomm работают лучше, чем разработанный Apple чип C1, который производитель iPhone начал использовать в своих смартфонах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)